Армянские СМИ: Кремль ставит Ереван на место, отказываясь выдавать экс-министра обороны

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении Серж Саргсян верно служил российскому президенту Владимиру Путину: не было ни одного случая, чтобы он не выполнил приказы России. Как передает Report, об этом пишет армянское издание "Аравот".

Издание подчеркивает, что со временем С.Саргсян перестал быть нужен Кремлю, поэтому было принято решение об его отставке из-за низкого уровня легитимности.

"Если нелегитимный президент Армении выполнил бы это тяжелое задание, то на следующий же день его смела бы какая-нибудь революция, или же следующее правительство отказалось бы от договоренностей своих предшественников, посчитав их сделкой незаконных властей", - считает армянское СМИ.

По мнению изданию, в Москве посчитали, что для подобных действий нужен "исключительно легитимный, пользующийся доверием народа и его поддержкой лидер", который стал Никол Пашинян.

"Аравот" пишет, что по итогам "революции" Армения не изменила вектор внешней политики. Издание указывает, что новый премьер озабочен скорее арестами чиновников и высокопоставленных лиц в рамках борьбы с коррупцией даже внеконституционными методами, нежели внешней политикой и урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

"А когда революция достигла того уровня вседозволенности, когда подняла тему внеконституционного правосудия, и парикмахер первой леди была назначена на пост помощника премьера, Россия осознала, что "клиент созрел" и перешла к жесткому противодействию, начав диктовать клиенту свои условия. В то же время Путин втянул Армению в ловушку "более пророссийской позиции" и сейчас очевидно, что диктует нам и внутриполитические решения", - считает автор статьи.

По мнению "Аравота", Кремль ставит Армению на место, отказываясь экстрадировать экс-министра обороны Микаела Арутюняна или же "оскорбляя устами Лаврова".