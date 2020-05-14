Армянские СМИ: Команда Пашиняна дает трещины

Руководителя офиса вице-премьера правительства Армении Тиграна Авиняна Варага Сисеряна освободят с занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Паст".

По информации издания, до 2 июня официально В. Сисерян в отпуске, при этом из отпуска он не вернется и уйдет в отставку.

"Наш очень близкий к Сисеряну источник подтвердил сведения о том, что он не вернется из отпуска. Но, по его словам, причина этого отнюдь не в запечатывании двери кабинета, а о реальных причинах общественность узнает в ближайшее время. Как бы то ни было, факт остается фактом: премьер-министр Никол Пашинян не только не может управлять ситуацией, связанной с коронавирусом, но и собственной командой, которая быстрыми темпами начинает давать трещины", - отмечает издание.