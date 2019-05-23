Армянские СМИ: "Генералы" из Карабаха хотят свергнуть Пашиняна

"Генералы" из Карабаха хотят свергнуть премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Несколько дней назад в особняке одного из известных олигархов Армении собрались армянские олигархи и карабахские генералы. Встречу организовал Самвел Карапетян (бывший заместитель министра обороны сепаратистского режима- ред.) Ее участники поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна. На встрече присутствовал и Самвел Алексанян", - отмечает издание.