Армянские саперы начали разминирование территории у села Ашаги Аскипара

Армянские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к церкви Св. Богородицы в Воскепаре (Ашагы Аскипара) с целью дальнейшей делимитации.

Армянские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к церкви Св. Богородицы в Воскепаре (Ашагы Аскипара) с целью дальнейшей делимитации.

Как передает Report, об этом cообщает Sputnik-Армения.

По итогам делимитации с Азербайджаном, новая граница будет проходить в непосредственной близости от церкви, которая останется под контролем армянской стороны. Сообщается, что сейчас там работают 20-25 саперов.

Напомним, что 19 апреля стало известно о том, что по итогам восьмой встречи госкомиссий по делимитации Армения и Азербайджан договорились начать процесс делимитации с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.