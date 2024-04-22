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Армянские саперы начали разминирование территории у села Ашаги Аскипара

Армянские саперы начали разминирование территории у села Ашаги Аскипара Армянские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к церкви Св. Богородицы в Воскепаре (Ашагы Аскипара) с целью дальнейшей делимитации.
В регионе
22 апреля 2024 г. 12:31
Армянские саперы начали разминирование территории у села Ашаги Аскипара

Армянские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к церкви Св. Богородицы в Воскепаре (Ашагы Аскипара) с целью дальнейшей делимитации.

Как передает Report, об этом cообщает Sputnik-Армения.

По итогам делимитации с Азербайджаном, новая граница будет проходить в непосредственной близости от церкви, которая останется под контролем армянской стороны. Сообщается, что сейчас там работают 20-25 саперов.

Напомним, что 19 апреля стало известно о том, что по итогам восьмой встречи госкомиссий по делимитации Армения и Азербайджан договорились начать процесс делимитации с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

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Версия на английском языке Armenian sappers start demining works in village of Ashagi Askipara
Версия на азербайджанском языке Erməni istehkamçılar Aşağı Əskipara kəndində mina təmizləmə işlərinə başlayıblar

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