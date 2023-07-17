Армянские правоохранители выявили случай контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению

Армянские правоохранители выявили случай контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению.

Армянские правоохранители выявили случай контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В 04:30 на дороге Мегри-Ереван сотрудниками Службы нацбезопасности и Министерства внутренних дел Армении были остановлены автомобили марок Opel Astra и Mercedes Benz S430.

Водитель первой машины при попытке сбежать врезался в служебный автомобиль сотрудника МВД, в результате один из полицейских получил травмы и был доставлен в больницу.

В салоне автомобиля марки Opel было обнаружено и изъято 22,3 кг марихуаны, 238 г метамфетамина, около 1 кг гашиша, 0,7 г таблеток BS.