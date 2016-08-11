​Армянские полицейские попали в "черный список" посольства США

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Армении составило "черный список" представителей власти, которые в ходе митингов в поддержку вооруженной группы, захватившей полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване, участвовали в разгонах демонстрантов. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источник.

"В ближайшем будущем для чиновников, включенных в этот список, очень сложно будет получить визу в США. В список включены полицейские и другие чиновники, которые попались на глаза в самые горячие дни событий. Говорят также о том, что эти списки будут переданы в другие посольства, чтобы выделившимся не предоставляли также шенгенскую визу", — сообщило издание.

"Есть сведения, что из-за действий полицейских ряд международных организаций откажутся предоставлять финансовую помощь полиции", - отмечается в статье.

С 17 июля на улице Мовсеса Хоренаци в Ереване проходили акции в поддержку вооруженной группы, захватившей здание полка ППС полиции. После очередной акции, проведенной 29 июля не только на улице Хоренаци, но и в ереванском районе Сари Тах, полиция разогнала митингующих, задержав 165 человек. В медучреждения обратились 73 человека, получивших телесные повреждения различной степени тяжести. При разгоне демонстрации пострадали также журналисты и операторы. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту препятствования деятельности журналистов, применения против них насилия.