​Армянские компании попали под американские санкции

Министерство торговли США добавило в черный список две компании из Армении из-за связей с иранскими компаниями, отмечается в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Санкции были введены против ЗАО Ереванского научно-исследовательского института средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО "Маркел", поскольку "ЕрНИИСС заполучил и реэкспортировал товары из "Списка коммерческого контроля" Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий, а лицо, являющееся исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО "Маркел", введет бизнес с иранской организацией, которая находится под санкциями США".

Отметим, что официально публикация документа состоится 14 августа.

В санкционный список министерства торговли США попал также компании из России, Грузии, Канады, Китая, Бельгии, Гонконга, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.