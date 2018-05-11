Армянские фермеры провели акцию протеста

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Жители сел Арагацотнской области Армении провели акцию протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с утра 11 мая фермеры перекрыли основную трассу, ведущую в Ереван, протестуя против ежедневного понижения закупочных цен на молоко.

По их словам, месяц назад соответствующие компании покупали у них молоко по 180 армянских драмов (около 63 гяпик) за литр, а сейчас они сообщают о падении цен. Сегодня было объявлено о цене в 110 драмов, что для сельчан просто неприемлемо.