​Армянские экологи критикуют Пашиняна и его соратников

Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Джермук получился формальным.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе прямого эфира на странице "Армянского экологического фронта" в Facebook заявила эколог Ани Хачатрян.

Он отметила, что вместо встреч с народом, Пашинян начал посещать квартиры отдельных жителей.

Другой эколог Анна Шахназарян вспомнила заявление вице-премьера Тиграна Авиняна о рекордной сумме компенсации в случае обращения компании "Лидиан" в арбитраж, что, на ее взгляд, безосновательно.

Экологи затронули также проблему эксплуатации Техутского рудника, утверждая, что в нынешнем финансовом коллапсе виноват нынешний министр экономики Тигран Хачатрян.