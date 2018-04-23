Армянские депутаты отозваны с проходящего в Батуми семинара НАТО

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Тбилиси. 23 апреля. REPORT.AZ/ Армянские депутаты, участвующие на проходящем в Батуми семинаре "Rouz-Rout" Парламентской Ассамблеи НАТО, 23 апреля были отозваны.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила член азербайджанской делегации в ПА НАТО Малахат Ибрагимгызы.

По ее словам, причина этого шага связана с последними событиями в Армении, в особенности с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна: "Эти депутаты также представляли Республиканскую партию Сержа Саргсяна. Поэтому, учитывая напряженную ситуацию в стране, руководство Армении срочно отозвало депутатов. Это доказывает, что ситуация в Армении еще более серьезная".

М.Ибрагимгызы заявила, что во второй день 97-го семинара "Rouz-Rout" ПА НАТО, то есть 24 апреля, в центре внимания будут ситуация на Южном Кавказе, процессы интеграции в Грузии, а также безопасность в регионе и существующие проблемы. Члены азербайджанской делегации выскажут свое мнение по обсуждаемым вопросам.

Отметим, что на семинаре Азербайджан представляют депутаты Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов.