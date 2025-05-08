"Армянские авиалинии" на полгода лишены возможности выполнять рейсы

Авиакомпания "Армянские авиалинии" на полгода лишены возможности выполнять рейсы.

Авиакомпания "Армянские авиалинии" на полгода лишены возможности выполнять рейсы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В отношении авиаперевозчика приостановлено действие сертификата эксплуатанта ВС (Air operator certificate), позволяющего выполнять коммерческие рейсы. Это обусловлено отсутствием у авиалиний пригодных бортов или договоров об их аренде.

Решение о приостановке действия сертификата принято 6 мая. Если в течение 6 месяцев компания не представит в Комитет пригодных бортов или договора о лизинге самолетов, то окончательно будет лишена сертификата.