Авиакомпания "Армянские авиалинии" на полгода лишены возможности выполнять рейсы.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
В отношении авиаперевозчика приостановлено действие сертификата эксплуатанта ВС (Air operator certificate), позволяющего выполнять коммерческие рейсы. Это обусловлено отсутствием у авиалиний пригодных бортов или договоров об их аренде.
Решение о приостановке действия сертификата принято 6 мая. Если в течение 6 месяцев компания не представит в Комитет пригодных бортов или договора о лизинге самолетов, то окончательно будет лишена сертификата.