Армянские артисты отрекаются от почетных званий в знак протеста против Саргсяна

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Известные армянские деятели культуры начали отрекаться от почетных званий в знак протеста против применения властями силы к митингующим в Ереване.

Как собщает Report, так от звания Народного артиста Армении отказался Мкртич Арзуманян.

«Считаю неприемлемым использование силы против невооруженного и мирного народа. Осуждаю применение властями силы против моих соотечественников. Отказываюсь от этого звания», - написал Мкртич в своем Инстаграм.

Известная армянская певица Эрна Юзбашян также отказалась от звания Народной артистки Армении. На своей странице в социальной сети Facebook певица написала следующее заявление:

«Я думаю, что счастье и процветание моей страны главнее всех медалей и наград. Я отказываюсь от звания Народной артистки», - написала Эрна.

Еще один армянский деятель культуры поддержал протесты и публично решил отречься от почетного звания. Так, основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра «Каданс» Ника Бабаян отказался от звания «Заслуженный деятель культуры Армении», о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание «Заслуженный деятель культуры Армении», - написал Бабаян, передает News.am.

Сегодя сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна. Его организаторы во главе с лидером оппозиции Николем Пашиняном были задержаны.