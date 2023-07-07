Армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку

Армянские адвокаты объявили о трехдневной забастовке в знак протеста против насилия и потребовали отставки начальника полиции при МВД Арама Ованнисяна.

Армянские адвокаты объявили о трехдневной забастовке в знак протеста против насилия и потребовали отставки начальника полиции при МВД Арама Ованнисяна.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Палаты адвокатов Армении.

Юристы отметили, что с февраля по июнь произошло несколько инцидентом с применением насилия в отношении адвокатов в полицейских отделениях. Всю ответственности за них они возложили на Ованнисяна, требуя его отставки.

Трехдневную акцию протеста адвокаты будут проводить 11, 12 и 13 июля. Они не будут осуществлять защиту или представительства в государственных органах (в том числе в судах и органах предварительного следствия). В палате подчеркнули, что присоединившиеся к акции адвокаты будут ходить в суды лишь в случае крайней необходимости.

"Будут проведены опросы в адвокатском сообществе в связи с объявлением начальника полиции "врагом адвокатуры", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что после акции будет созвано заседание клуба адвокатов, на котором обсудят дальнейшие действия.

Отметим, что адвокаты начали акции протеста после того, как в отделении полиции был избит адвокат Карен Алавердян. По факту было начато расследование.

В начале текущего года в полицейском участке насилию подверглись два других адвоката - Марзпет Авакян и Эммануэль Ананян. Юристы считают, что следствие по таким делам проводится недостаточно оперативно, а виновные остаются безнаказанными.