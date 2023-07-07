О нас

Армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку

Армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку Армянские адвокаты объявили о трехдневной забастовке в знак протеста против насилия и потребовали отставки начальника полиции при МВД Арама Ованнисяна.
В регионе
7 июля 2023 г. 03:09
Армянские адвокаты объявили трехдневную забастовку

Армянские адвокаты объявили о трехдневной забастовке в знак протеста против насилия и потребовали отставки начальника полиции при МВД Арама Ованнисяна.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Палаты адвокатов Армении.

Юристы отметили, что с февраля по июнь произошло несколько инцидентом с применением насилия в отношении адвокатов в полицейских отделениях. Всю ответственности за них они возложили на Ованнисяна, требуя его отставки.

Трехдневную акцию протеста адвокаты будут проводить 11, 12 и 13 июля. Они не будут осуществлять защиту или представительства в государственных органах (в том числе в судах и органах предварительного следствия). В палате подчеркнули, что присоединившиеся к акции адвокаты будут ходить в суды лишь в случае крайней необходимости.

"Будут проведены опросы в адвокатском сообществе в связи с объявлением начальника полиции "врагом адвокатуры", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что после акции будет созвано заседание клуба адвокатов, на котором обсудят дальнейшие действия.

Отметим, что адвокаты начали акции протеста после того, как в отделении полиции был избит адвокат Карен Алавердян. По факту было начато расследование.

В начале текущего года в полицейском участке насилию подверглись два других адвоката - Марзпет Авакян и Эммануэль Ананян. Юристы считают, что следствие по таким делам проводится недостаточно оперативно, а виновные остаются безнаказанными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vəkillər üzləşdikləri zorakılıqlar əleyhinə tətil edəcəklər

Другие новости из категории

Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира
Посол США: прямой диалог - это способ достижения прочного и достойного мира
7 июля 2023 г. 03:48
Турция и Пакистан создадут совместные военные предприятия
Турция и Пакистан создадут совместные военные предприятия
6 июля 2023 г. 23:44
Хакан Фидан: Мы должны знать, что Швеция будет безопасным союзником для Турции
Хакан Фидан: Мы должны знать, что Швеция будет безопасным союзником для Турции
6 июля 2023 г. 20:23
Байден и Эрдоган могут встретиться в ходе саммита НАТО в Вильнюсе
Байден и Эрдоган могут встретиться в ходе саммита НАТО в Вильнюсе
6 июля 2023 г. 20:15
Россия и Украина совершили обмен военнопленными по формуле 45 на 45
Россия и Украина совершили обмен военнопленными по формуле "45 на 45"
6 июля 2023 г. 16:56
Глава МИД Турции и генсек НАТО провели переговоры в Брюсселе
Глава МИД Турции и генсек НАТО провели переговоры в Брюсселе
6 июля 2023 г. 16:09
В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти
В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти
6 июля 2023 г. 15:32
Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом
Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом
6 июля 2023 г. 14:53
РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге
РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге
6 июля 2023 г. 14:27
Племянника президента Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции
Племянника президента Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции
6 июля 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi