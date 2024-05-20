Армянская полиция на въезде в село Киранц задержала 14 человек

Число задержанных на въезде в село Киранц (Гюней) Тавушского района возросло до 14 человек.

Число задержанных на въезде в село Киранц (Гюней) Тавушского района возросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Их доставили в отделение по статье 182 Административного кодекса Армении (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Полицейские заявили, что причиной задержания стал отказ граждан освободить дорогу.

Отметим, что в Армении начались протестные акции после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились о начале процесса делимитации границ.