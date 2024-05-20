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Армянская полиция на въезде в село Киранц задержала 14 человек

Армянская полиция на въезде в село Киранц задержала 14 человек Число задержанных на въезде в село Киранц (Гюней) Тавушского района возросло до 14 человек.
В регионе
20 мая 2024 г. 16:57
Армянская полиция на въезде в село Киранц задержала 14 человек

Число задержанных на въезде в село Киранц (Гюней) Тавушского района возросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Их доставили в отделение по статье 182 Административного кодекса Армении (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Полицейские заявили, что причиной задержания стал отказ граждан освободить дорогу.

Отметим, что в Армении начались протестные акции после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились о начале процесса делимитации границ.

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Версия на английском языке Armenian police detain 14 people at entrance to Kirants village
Версия на азербайджанском языке Ermənistan polisi Kirants kəndinin girişində 14 nəfəri saxlayıb

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