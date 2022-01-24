Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей

Объявивший о своей отставке президент Армении Армен Саркисян находится за пределами республики.

Объявивший о своей отставке президент Армении Армен Саркисян находится за пределами республики.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян.

"Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы", - сообщил Теванян в фейсбуке.

Напомним, что в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".