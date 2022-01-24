О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей

Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей Объявивший о своей отставке президент Армении Армен Саркисян находится за пределами республики.
В регионе
24 января 2022 г. 05:34
Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей

Объявивший о своей отставке президент Армении Армен Саркисян находится за пределами республики.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян.

"Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы", - сообщил Теванян в фейсбуке.

Напомним, что в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin üzvü: "Prezident ölkədən kənardadır"

Другие новости из категории

Закрылась трасса между Анкарой и Стамбулом
Закрылась трасса между Анкарой и Стамбулом
23 января 2022 г. 23:45
Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации
Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации
23 января 2022 г. 22:00
Президент Армении подал в отставку
Президент Армении подал в отставку
23 января 2022 г. 20:16
Хулуси Акар рассказал о переговорах с США по F-16
Хулуси Акар рассказал о переговорах с США по F-16
23 января 2022 г. 19:39
Захарова: Прорабатывается возможность визита главы МИД Британии в Москву
Захарова: Прорабатывается возможность визита главы МИД Британии в Москву
23 января 2022 г. 18:59
Заключен первый контракт на поставки БПЛА Bayraktar Akıncı
Заключен первый контракт на поставки БПЛА Bayraktar Akıncı
23 января 2022 г. 17:19
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН
23 января 2022 г. 16:55
Босфорский пролив закрыт для движения судов
Босфорский пролив закрыт для движения судов
23 января 2022 г. 14:29
В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
23 января 2022 г. 13:12
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые
23 января 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi