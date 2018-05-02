Армянская оппозиция захватила здания мэрии городов Гюмри и Маралик

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Группы сторонников оппозиции Армении ворвались в здания мэрии городов Гюмри и Маралик, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Протестующие требуют от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.

Также отмечается, что "все государственные здания города находятся под контролем сторонников оппозиции".

Аналогичная ситуация наблюдается в городе Маралик, где демонстранты ворвались в здание мэрии и скандируют антиправительственные лозунги.

Один из инициаторов акции, член совета старейшин города Агун Сагателян сообщил, "что народ хочет избавиться от власти Республиканской партии". Он также добавил, что "граждане города требуют от мэра отказаться от членства в РПА и присоединится к оппозиционному движению".