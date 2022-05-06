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Армянская оппозиция проводит одновременно четыре шествия в центре Еревана

Армянская оппозиция проводит одновременно четыре шествия в центре Еревана Оппозиционные силы в пятницу с площади Франции начали шествия по четырем направлениям в Ереване.
В регионе
6 мая 2022 г. 13:04
Армянская оппозиция проводит одновременно четыре шествия в центре Еревана

Оппозиционные силы в пятницу с площади Франции начали шествия по четырем направлениям в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, первыми двинулись представители Республиканской партии Армении. Они направляются по проспекту Маштоца в сторону улиц Корюна и Абовяна.

В свою очередь лидер парламентской фракции "Честь имею", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян со своими сторонниками проводит шествие по проспекту Саят-Новы.

Представители блока "Айастан" Ишхан Сагателян, Арам Вардеванян, Анна Григорян и их соратники идут по проспекту Маштоца в направлении улицы Амиряна.

А Гегам Манукян и Левон Кочарян (сын экс-президента Роберта Кочаряна) возглавляют марш по проспекту Баграмяна.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами, которые требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenian opposition stages four simultaneous rallies in downtown Yerevan

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