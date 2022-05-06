Армянская оппозиция проводит одновременно четыре шествия в центре Еревана

Оппозиционные силы в пятницу с площади Франции начали шествия по четырем направлениям в Ереване.

Оппозиционные силы в пятницу с площади Франции начали шествия по четырем направлениям в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, первыми двинулись представители Республиканской партии Армении. Они направляются по проспекту Маштоца в сторону улиц Корюна и Абовяна.

В свою очередь лидер парламентской фракции "Честь имею", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян со своими сторонниками проводит шествие по проспекту Саят-Новы.

Представители блока "Айастан" Ишхан Сагателян, Арам Вардеванян, Анна Григорян и их соратники идут по проспекту Маштоца в направлении улицы Амиряна.

А Гегам Манукян и Левон Кочарян (сын экс-президента Роберта Кочаряна) возглавляют марш по проспекту Баграмяна.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами, которые требуют отставки премьера Никола Пашиняна.