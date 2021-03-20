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Армянская оппозиция продолжит акции протеста

Армянская оппозиция продолжит акции протеста Самое крупное оппозиционное объединение Армении - "Движение за спасение родины", которое вот уже несколько недель проводит массовые митинги и шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения в стране внеочередных парламентских
В регионе
20 марта 2021 г. 07:50
Армянская оппозиция продолжит акции протеста

Самое крупное оппозиционное объединение Армении - "Движение за спасение родины", которое вот уже несколько недель проводит массовые митинги и шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения в стране внеочередных парламентских выборов, в пятницу подтвердило, что не откажется от этих акций, хотя накануне власти объявили о готовности провести досрочные выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, координатор движения и представитель входящей в него партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян пояснил что, не выполнено одно из главных условий оппозиции - фактический уход Пашиняна со своего поста на время подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Дело в том, что если выборы состоятся 20 июня, как об этом объявил премьер-министр, то для этого, согласно действующему законодательству, необходимо выполнить несколько условий. Так, первым шагом должна стать официальная отставка главы кабинета не позднее второй половины апреля. После этого у парламента формально есть две недели, чтобы избрать нового премьера. Поэтому здесь важно, чтобы все представленные в парламенте партии договорились между собой не выдвигать новых кандидатур. Такая договоренность, как очевидно, была достигнута. Поэтому по истечении двух недель, если межпартийные договоренности удастся соблюсти, парламент будет считаться распущенным автоматически. В результате президент Армении получит право назначить дату внеочередных выборов, которая уже обозначена.

Но при этом сам Пашинян и члены его кабинета, согласно все тому же законодательству, фактически будут оставаться у власти, хотя и с приставкой "исполняющие обязанности".

"Выборы, которые пройдут при нынешних властях, могут привести к новому политическому кризису, - подчеркнул в пятницу Сагателян. - На время их проведения правительство должен возглавить человек, который не будет затем сам претендовать на должность главы кабмина. На сегодняшний день таким человеком является Вазген Манукян (лидер "Движения за спасение родины" – ред.), выдвинутый объединенной оппозицией". "Поэтому мы будем продолжать акции неповиновения, быть может, изменив при этом нашу тактику", - добавил координатор движения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalifət Paşinyanın istefasında israrlıdır

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