Армянская оппозиция планирует акции протеста в регионах страны

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян анонсировал большой молодежный митинг в субботу, а также заявил о необходимости расширения географии протестных акций.

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян анонсировал большой молодежный митинг в субботу, а также заявил о необходимости расширения географии протестных акций.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе сегодняшней акции, которую транслируют местные новостные порталы.

"В субботу пройдет большой сбор молодежи. О месте и времени объявим позже. Нам боятся предоставлять место", - сказал архиепископ.

Он также добавил, что оппозиции необходимо расширить сферу влияния: "В ближайшие дни планирую отправиться в регионы, в том числе в те места, где я служил в эти годы. Движение должно развернуться на всей территории Армении. Наша борьба не должна ограничиваться центром Еревана. Очень скоро вы все будете вовлечены в это. Повестку будем диктовать мы как во внешней, так и во внутренней жизни нашей страны".