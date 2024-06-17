О нас

Армянская оппозиция планирует акции протеста в регионах страны

Армянская оппозиция планирует акции протеста в регионах страны Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян анонсировал большой молодежный митинг в субботу, а также заявил о необходимости расширения географии протестных акций.
В регионе
17 июня 2024 г. 23:33
Армянская оппозиция планирует акции протеста в регионах страны

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян анонсировал большой молодежный митинг в субботу, а также заявил о необходимости расширения географии протестных акций.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе сегодняшней акции, которую транслируют местные новостные порталы.

"В субботу пройдет большой сбор молодежи. О месте и времени объявим позже. Нам боятся предоставлять место", - сказал архиепископ.

Он также добавил, что оппозиции необходимо расширить сферу влияния: "В ближайшие дни планирую отправиться в регионы, в том числе в те места, где я служил в эти годы. Движение должно развернуться на всей территории Армении. Наша борьба не должна ограничиваться центром Еревана. Очень скоро вы все будете вовлечены в это. Повестку будем диктовать мы как во внешней, так и во внутренней жизни нашей страны".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti regionlarda etiraz aksiyaları planlaşdırır

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi