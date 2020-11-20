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Армянская оппозиция перекрыла улицы с требованием отставки Пашиняна

Армянская оппозиция перекрыла улицы с требованием отставки Пашиняна Перекрыты сразу несколько центральных улиц Еревана
В регионе
20 ноября 2020 г. 16:09
Армянская оппозиция перекрыла улицы с требованием отставки Пашиняна

Оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после полудня перекрыли сразу несколько центральных улиц Еревана. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, в настоящий момент активисты перекрыли центральные проспекты Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.

"Никол, предатель! Никол, должен уйти!" - скандируют сторонники отставки премьер-министра Армении.

Полиция приступила к задержаниям участников акции протеста перед зданием парламента в Армении.

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