Армянская оппозиция дала 3 дня Пашиняну

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в противном случае пройдут массовые акции неповиновения по всей стране

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в противном случае пройдут массовые акции неповиновения по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы выдвигаем ультиматум и даем время до 12 часов вторника (8 декабря), чтобы Никол со своей политической командой и советниками принял решение подать в отставку и ушел. У нас одно требование – Никол должен уйти и все", - сказал Сагателян.

Он отметил, что оппозиция может обсудить только два вопроса – время и день отставки Пашиняна и пообещать, что физической расправы над ним не будет.

При этом он отметил, что если до этого срока Пашинян не уйдет, то по всей стране пройдут акции неповиновения.

"Почти 2,5 года назад он заявлял, что если народ ему скажет "уходи", он уйдет. Сейчас народ говорит ему – уходи. У него есть время до вторника, мы не принимаем никаких предложений и предусловий, есть только одно условие – он должен уйти. Если он не уйдет, то мы его удалим, вопрос должен быть закрыт на следующей неделе", - сказал Сагателян.