Армянская компания попала под санкции Минфина США

Баку. 25 ярваря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты в четверг, 24 января, расширили санкции в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

В санкционные списки по Ирану внесли два военных формирования этой страны, две компании и два самолета. Речь идет о вторичных санкциях, которые вводятся за связи с лицами и компаниями, которые уже есть в санкционных списках.

Так, под ограничительные меры попала армянская компания Flight Travel. Причиной этого стала ее связь с иранским авиаперевозчиком Mahan Air, в отношении которого ранее уже ввели санкции. В Вашингтоне утверждают, что на самолетах этой авиакомпании Иран перебрасывал оружие и военных для помощи террористическим организациям. По этой же причине под санкции попала иранская авиакомпания Qeshm Fars Air и два ее самолета Boeing 747. Также ее обвинили в связях с Корпусом стражей исламской революции.