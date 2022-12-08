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Армянская делегация во главе с министром обороны отправились в Москву

Армянская делегация во главе с министром обороны отправились в Москву Делегация Армении во главе с министром обороны Суреном Папикяном отправилась с рабочим визитом в Россию.
В регионе
8 декабря 2022 г. 09:05
Армянская делегация во главе с министром обороны отправились в Москву

Делегация Армении во главе с министром обороны Суреном Папикяном отправилась с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.

Подробности и график встреч министра не сообщаются.

Отметим, что 24 ноября главы оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели краткую беседу после совместного заседания совета глав МИД, МО и секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Ереване. Как сообщил Папикян в соцсетях, в ходе беседы с Шойгу состоялся обмен мнениями по поводу целого ряда вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в сфере обороны, а также по темам, представляющим взаимный интерес.

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