Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Армянская делегация в ПАСЕ возвращается в Ереван.

Как передает Report,об этом армянским СМИ сообщил член делегации, представитель фракции "Республиканская партия Армении" (РПА) Самвел Фарманян.

Он сообщил, что члены делегации из РПА уже прибыли в Ереван, сейчас возвращаются также представители фракции «Царукян».

Отметим, что в Страсбурге сегодня, 23 апреля, начинается сессия ПАСЕ, и армянская делегация намеревалась принять участие в сессии.

Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. Генеральная прокуратураАрмении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.