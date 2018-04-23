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    Армянская делегация в ПАСЕ возвращается в Ереван

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Армянская делегация в ПАСЕ возвращается в Ереван.

    Как передает Report,об этом армянским СМИ сообщил член делегации, представитель фракции "Республиканская партия Армении"  (РПА)  Самвел Фарманян.

    Он сообщил, что члены делегации из РПА уже прибыли в Ереван, сейчас возвращаются также представители фракции «Царукян».

    Отметим, что в Страсбурге сегодня, 23 апреля, начинается сессия ПАСЕ, и армянская делегация намеревалась принять участие в сессии.

    Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. Генеральная прокуратураАрмении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.

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