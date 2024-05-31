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Армянская делегация не поехала на встречу министров стран-участник ОДКБ

Армянская делегация не поехала на встречу министров стран-участник ОДКБ Армянская сторона не участвует в заседании Совета министров обороны стран-участник ОДКБ в Алматы.
В регионе
31 мая 2024 г. 10:17
Армянская делегация не поехала на встречу министров стран-участник ОДКБ

Армянская сторона не участвует в заседании Совета министров обороны стран-участник ОДКБ в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил представитель секретариата Сергей Шувалов.

"Армянская делегация на данный момент не присутствует на Совете министров обороны ОДКБ, но она нас уведомила, что не возражает против", - сказал он.

По его словам, на Совете планируют принимать решения "в ограниченном формате", то есть без участия Армении.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В мае МИД Армении заявил о том, что страна прекращает участие в финансировании деятельности организации.

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