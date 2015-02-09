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    Армянская церковь признала счет в швейцарском банке, с которого не уплачивались налоги

    По словам пресс-секретаря Эчмиадзина, монастырь якобы не должен платить налоги

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь первопрестольного Эчмиадзина, монастыря и резиденции главы Армянской апостольской церкви признал наличие у обители счета на 1,1 млн. долларов в банке HSBC в Швейцарии.

    Счет был записан на имя католикоса Гарегина II после смерти его предшественника и использовался в благотворительных целях, заявил пресс-секретарь Международному консорциуму журналистских расследований ICIJ, информирует Report со ссылкой на BBC.

    О существовании счета, с денежных средств на котором, предположительно, не уплачиваются налоги, ICIJ сообщил накануне.

    Консорциум рассекретил списки и счета клиентов банка HSBC в Швейцарии, которые укрывают средства от налогов и тем самым отмывают деньги.

    В списке с 2000 года фигурирует и католикос всех армян Гарегин II, на счету которого в 2006-2007 годах хранилось более 1 млн. долларов.

    По словам пресс-секретаря Эчмиадзина, монастырь не должен платить налоги, а католикос пользуется неприкосновенностью "в вопросе налогообложения".

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