​Армянская апостольская церковь собирается выдвигать территориальные претензии к Турции

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Армянская апостольская церковь обратится в судебные органы Турции с иском о возврате имущества, конфискованного в ходе так называемого "геноцида армянского населения" Турции во время Первой мировой войны и после ее окончания.

Как передает Report со ссылкой на Лента.Ру, об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сообщил католикос всех армян Гарегин II.

По его словам, судебный иск в настоящее время готовит международная группа юристов и экспертов.

«Сейчас изучаются все архивные документы, "территории, поместья, имущество, которое принадлежало армянам". Готовится соответствующий документ с юридическим обоснованием, который в виде иска будет предъявлен властям Турции, турецким судебным инстанциям», — пояснил католикос.