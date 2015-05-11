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    ​Армянская апостольская церковь собирается выдвигать территориальные претензии к Турции

    Сейчас изучаются все архивные документы

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Армянская апостольская церковь обратится в судебные органы Турции с иском о возврате имущества, конфискованного в ходе так называемого "геноцида армянского населения" Турции во время Первой мировой войны и после ее окончания.

    Как передает Report со ссылкой на Лента.Ру, об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сообщил католикос всех армян Гарегин II.

    По его словам, судебный иск в настоящее время готовит международная группа юристов и экспертов.

    «Сейчас изучаются все архивные документы, "территории, поместья, имущество, которое принадлежало армянам". Готовится соответствующий документ с юридическим обоснованием, который в виде иска будет предъявлен властям Турции, турецким судебным инстанциям», — пояснил католикос.

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