Армянская АЭС возобновила работу

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Армянская АЭС возобновила процесс производства электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Напомним, что 20 сентября текущего года Армянская атомная электростанция (АЭС) была остановлена на ежегодный плановый ремонт и перезагрузку топлива.

Ряд мероприятий в ходе планово-предупредительных работ реализован совместно с компанией "Русатом сервис". Часть из них проведена за счет средств российского кредита.

После окончания работ руководство АЭС обратится в Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности для того, чтобы получить разрешение на дальнейшую работу до 2026 года. Разрешение, полученное до этого, позволяло эксплуатировать станцию до 2016 года.