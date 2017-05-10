Армянская АЭС остановлена на ремонт и дозаправку

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Армянская атомная электростанция с 10 мая будет остановлена на ежегодный плановый ремонт и дозаправку топливом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

"Армянская АЭС будет выведена из энергопроизводственной сети с целью проведения ежегодного планового ремонта и дозаправки топливом. Параллельно с плановыми работами будут проведены мероприятия по программе продления срока эксплуатации действующего второго блока ААЭС", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, согласно предварительному графику, станция будет подсоединена к энергопроизводственной сети 9 июля.

Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении до 2026 года сроков эксплуатации Армянской АЭС в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока. Финансирование продления срока эксплуатации ААЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 млн долларов и гранта в размере 30 млн долларов.