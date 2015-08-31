Товарооборот Армении и России за семь месяцев сократился на 14,3%

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота между Арменией и Россией за январь-июль 2015 года составил 653,5 млн. долларов, снизившись на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте Национальной статистической службы Армении.

При этом доля внешнеторгового оборота с Россией составляет 24,6% от совокупного внешнеторгового оборота республики.

Экспорт из Армении в Россию за январь-июль 2015 года составил около 107,2 млн. долларов против 164,6 млн. долларов того же периода 2014 года, импорт - 546,2 млн. долларов (спад на 8,6%).

В целом объем внешнеторгового оборота Армении за январь-июль 2015 года составил порядка 2 657,3 млн. долларов, сократившись на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.