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Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа

Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа С 12 по 20 августа в Армении состоятся армяно-американские совместные военные учения "EAGLE PARTNER-2025".
В регионе
2 августа 2025 г. 11:59
Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа

С 12 по 20 августа в Армении состоятся армяно-американские совместные военные учения "EAGLE PARTNER-2025".

Как передает report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Армении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Программа учений включает подготовку и выполнение задач по поддержанию мира с особым акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Основная цель - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в управлении и тактической связи, а также повышение боеготовности миротворческих подразделений ВС Армении.

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Версия на английском языке Armenia-US joint military exercises to start August 12
Версия на азербайджанском языке Ermənistan-Amerika birgə hərbi təlimləri avqustun 12-də başlayacaq

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