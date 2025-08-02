Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа

С 12 по 20 августа в Армении состоятся армяно-американские совместные военные учения "EAGLE PARTNER-2025".

С 12 по 20 августа в Армении состоятся армяно-американские совместные военные учения "EAGLE PARTNER-2025".

Как передает report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Армении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Программа учений включает подготовку и выполнение задач по поддержанию мира с особым акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Основная цель - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в управлении и тактической связи, а также повышение боеготовности миротворческих подразделений ВС Армении.