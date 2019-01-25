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    Армянин, в чьем кафе погибли 11 человек, предстанет перед судом

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Уроженец Армении, арендовавший кафе в Сочи, где при пожаре  в прошлом году погибли 11 человек, предстанет перед судом, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

    По версии следствия, 52-летний уроженец Армении, заведомо зная об имеющихся нарушениях и незаконности постройки, арендовал ее и незаконно организовал там кафе-шашлычную.

    В отношении него также возбуждено дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

    Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в суд для рассмотрения, отметили в Следственном комитете России. 

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