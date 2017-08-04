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    Армянин подверг своих соотечественников трудовой эксплуатации в России

    ​Граждане Армении подверглись трудовой эксплуатации в России

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Граждане Армении в 2012-2014 годах подверглись трудовому трафикингу в России, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По сведениям армянского издания “ФактИнфо”, граждан Армении из различных областей республики завербовал и доставил в Россию для выполнения определенных работ их соотечественник.

    За работу им платили либо частично, либо вовсе не оплачивали их труд. При этом у них отобрали паспорта, лишив их права на свободное передвижение.

    Следственным управления Служба национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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