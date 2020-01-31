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Армянин - депутат парламента Грузии уличен в коррупции

Армянин - депутат парламента Грузии уличен в коррупции

Организация "Международная прозрачность - Грузия" провела расследование в отношении компаний, принадлежащих членам семьи депутата Энзеля Мкояна. 

По сообщению местного бюро Report, в ходе расследования было установлено, что в 2010-2019 годах компании Мкояна заключили 674 договора по госзакупкам. 

Компании депутата, занятые топливным бизнесом, на основе договоров получили бюджетных средств на сумму 2 312 278 лари. В расследовании отмечается, что в указанный период Э.Мкоян закупал бензин только у своих же компаний, выигравших государственные тендеры в Самцхе-Джавахетии. 

Организация "Международная прозрачность - Грузия" призвала Агентство по борьбе с коррупцией и Генеральную прокуратуру страны провести расследование в отношении компаний, принадлежащих членам семьи депутата на возможные признаки коррупции. 

Э.Мкоян занимает депутатское кресло около двадцати лет. В настоящее время он является мажоритарным депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" по Ахалкалакскому району.

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