Армяне в Facebook призывают не подписываться на страницу Пашиняна

Армянские пользователи социальной сети Facebook начали флешмоб

Армянские пользователи социальной сети Facebook начали флешмоб.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, пользователи призывают не подписываться на страницу премьера страны Никола Пашиняна в социальной сети.

Участниками флешмоба в числе прочих являются депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян, правозащитники Рубен Меликян и Ерванд Варосян, а также член правления Партии "Родина" Арсен Бабаян.

Пользователи отмечают, что за несколько часов количество подписчиков на странице Никола Пашиняна в Facebook уменьшилось на десятки тысяч.