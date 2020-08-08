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Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  

Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий   В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, в городе Ахалкалаки армяне устроили беспорядки.
В регионе
8 августа 2020 г. 23:31
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  

В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, в городе Ахалкалаки армяне устроили беспорядки.

Как передает грузинское бюро Report, причиной этого стало убийство из огнестрельного оружия парня из села Куликам.

После убийства произошло противостояние между молодежью. Несколько агрессивных молодых подожгли 4 дома и один отель в Ахалкалаки. Говорится, что владелец сожженных зданий имеет отношение к убийству парня.  

Во время беспорядков один человек погиб и один получил ранение. К Ахалкалаки привлечены дополнительные силы полиции.

На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. Он сказал, что беспорядки связаны с криминальным происшествием.

В настоящее время ситуация в Ахалкалаки напряженная, однако находится под контролем.

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