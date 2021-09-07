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Армяне уезжают на заработки в РФ, иностранцы обустраиваются в Армении

Армяне уезжают на заработки в РФ, иностранцы обустраиваются в Армении В Армении сложилась парадоксальная ситуация: местные жители не могут найти подходящую работу в стране и уезжают на заработки в РФ, зато некоторые иностранцы берутся за любую работу. В результате в стране более 90 000 человек ищут работу, а работодатели не
В регионе
7 сентября 2021 г. 07:22
Армяне уезжают на заработки в РФ, иностранцы обустраиваются в Армении

В Армении сложилась парадоксальная ситуация: местные жители не могут найти подходящую работу в стране и уезжают на заработки в РФ, зато некоторые иностранцы берутся за любую работу. В результате более 90 000 человек ищут работу, а работодатели не могут найти нужных специалистов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, практически каждым рейсом из аэропорта "Звартноц" в Россию вылетают трудовые мигранты. Несмотря на это, в Армении сейчас немало вакантных рабочих мест, а в ряде сфер на работу берут иностранцев, которые с трудом преодолевают языковой барьер. Что привлекает иностранную рабочую силу в стране, и почему местные жители предпочитают уезжать на заработки, вместо того, чтобы работать на родине.

К примеру корреспондент агентства выяснила у граждан Индии - 26-летнего Шакиба и 24-летнего Гурприда, что они уже три года работают операторами автоматической дойки коров в компании "Агрохолдинг" в городе Спитак Лорийской области. Предоставили жилье на территории компании, оплачивают коммунальные расходы, а им остается только работать.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistanda 90 min nəfər iş axtarır, əcnəbilər isə rahat yerlərdə çalışır

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