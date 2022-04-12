Армяне сдают большое количество оружия похищенного во время войны

Общиной Горис Сисианского района Армении сотни автоматов Калашникова, в том числе гранаты, а также большое количество боеприпасов были переданы полиции.

Общиной Горис Сисианского района Армении сотни автоматов Калашникова, в том числе гранаты, а также большое количество боеприпасов были переданы полиции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Отмечается, что во время второй Карабахской войны оружие находилось в распоряжении армянской армии, но было похищено отдельными лицами. Оно было вывезено в разные регионы Армении.

Полиция призвала граждан добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы, чтобы избежать уголовной ответственности.