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    Армяне проведут акцию протеста перед зданием посольства России в Ереване

    Это будет третья акция армян за последние 10 дней

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Завтра армяне проведут перед зданием посольства России в Ереване акцию в знак протеста аресту бизнесмена Левона Айрапетяна. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

    Замоскворецкий суд Москвы, признав Левона Айрапетяна виновным в финансовой махинации на сумму 700 тыс. долларов, приговорил его к 4 годам лишения свободы. 

    Это будет третья акция армян перед российским посольством в Ереване за последние 10 дней. В предыдущих акциях они забросали здание посольства яйцами. В этих акциях армяне протестовали против продажи российского оружия Азербайджану. 

    В отношении Л.Айрапетяна и ранее возбуждалось уголовное дело. Он обвинялся в присвоении денег и отмывании грязных денег по делу компании "Башнефть" (Башкортостан).  

    Напомним, что он является одним из главных спонсоров сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Л.Айрапетян имеет двойное гражданство и владеет недвижимым имуществом за границей. 

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