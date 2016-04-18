Армяне проведут акцию протеста перед зданием посольства России в Ереване

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Завтра армяне проведут перед зданием посольства России в Ереване акцию в знак протеста аресту бизнесмена Левона Айрапетяна.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Замоскворецкий суд Москвы, признав Левона Айрапетяна виновным в финансовой махинации на сумму 700 тыс. долларов, приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Это будет третья акция армян перед российским посольством в Ереване за последние 10 дней. В предыдущих акциях они забросали здание посольства яйцами. В этих акциях армяне протестовали против продажи российского оружия Азербайджану.

В отношении Л.Айрапетяна и ранее возбуждалось уголовное дело. Он обвинялся в присвоении денег и отмывании грязных денег по делу компании "Башнефть" (Башкортостан).

Напомним, что он является одним из главных спонсоров сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Л.Айрапетян имеет двойное гражданство и владеет недвижимым имуществом за границей.