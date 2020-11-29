Армяне проведут акцию перед посольством России в Ереване

Армянские деятели культуры - режиссер Мгер Мкртчян, продюсер Армен Григорян и актер Грант Тохатян выступили с призывом.

Армянские деятели культуры - режиссер Мгер Мкртчян, продюсер Армен Григорян и актер Грант Тохатян выступили с призывом.

"Вышло так, что в Армении нет власти. Нет какого-либо государственного уполномоченного органа, который скоординировано и ответственно занимается процессами возвращения пропавших без вести и плененных в карабахской войне, а также захоронением останков погибших солдат.

Мы осознаем также, что решение этой проблемы зависит от каждого армянина, независимо от места его проживания.

Именно по этой причине мы заявляем: в воскресенье, 29 ноября, в 12:00, от Площади Свободы до посольство РФ пройдет шествие единодушия", - отметили деятели культуры.