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Армяне проведут акцию перед посольством России в Ереване

Армяне проведут акцию перед посольством России в Ереване Армянские деятели культуры - режиссер Мгер Мкртчян, продюсер Армен Григорян и актер Грант Тохатян выступили с призывом.
В регионе
29 ноября 2020 г. 05:19
Армяне проведут акцию перед посольством России в Ереване

Армянские деятели культуры - режиссер Мгер Мкртчян, продюсер Армен Григорян и актер Грант Тохатян выступили с призывом.

"Вышло так, что в Армении нет власти. Нет какого-либо государственного уполномоченного органа, который скоординировано и ответственно занимается процессами возвращения пропавших без вести и плененных в карабахской войне, а также захоронением останков погибших солдат.

Мы осознаем также, что решение этой проблемы зависит от каждого армянина, независимо от места его проживания.

Именно по этой причине мы заявляем: в воскресенье, 29 ноября, в 12:00, от Площади Свободы до посольство РФ пройдет шествие единодушия", - отметили деятели культуры.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər Rusiyanın Yerevandakı səfirliyi qarşısına yürüş edəcəklər

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