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    Армяне прострелили руку российскому депутату

    Инцидент произошел в городе Нефтекамск Республики Башкортостан

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Армяне прострелили руку российскому депутату.

    Как сообщает Report со ссылкой на Rusarminfo, в городе Нефтекамск Республики Башкортостан между представителями армянской общины и местным депутатом Ильдусом Шамсияровом произошел конфликт.

    "Это были армяне, мы приехали к ним в офис решать вопрос о повреждении нашего трактора. Как только зашли, мне к голове приставили пистолет, а механика, который был со мной, ударили прикладом автомата. Мне выстрелили в руку, после чего начали бить, хорошо хоть пистолет оказался травматическим", — рассказал Ильдус Шамсияров изданию местному "МедиаКорСеть".

    С места происшествия башкирского депутата на скорой доставили в больницу с ушибами, сотрясением мозга и простреленной рукой.

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