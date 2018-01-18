Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Армяне прострелили руку российскому депутату.

Как сообщает Report со ссылкой на Rusarminfo, в городе Нефтекамск Республики Башкортостан между представителями армянской общины и местным депутатом Ильдусом Шамсияровом произошел конфликт.

"Это были армяне, мы приехали к ним в офис решать вопрос о повреждении нашего трактора. Как только зашли, мне к голове приставили пистолет, а механика, который был со мной, ударили прикладом автомата. Мне выстрелили в руку, после чего начали бить, хорошо хоть пистолет оказался травматическим", — рассказал Ильдус Шамсияров изданию местному "МедиаКорСеть".

С места происшествия башкирского депутата на скорой доставили в больницу с ушибами, сотрясением мозга и простреленной рукой.