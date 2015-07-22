​Армянские пограничники освободили незаконно пересекших границу азербайджанцев

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Армянские пограничники на некоторое время задержали азербайджанцев из Грузии, которые решили поплавать в реке и невольно оказались на территории Армении, заявил представитель администрации приграничного села Садахло Эльдар Мамедов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, жителей Марнеульского района (регион Квемо Картли) Шахина и Надика Бедиевых задержали 21 июля за незаконное пересечение грузино-армянской границы.

"Они случайно пересекли границу. Их задержали армянские пограничники, побеседовали, и после того, как позвонили грузинские пограничники, отпустили. Им не выписывали штраф", - сказал Мамедов журналистам телекомпании "Рустави-2".

Бедиевых освободили в тот же день и передали грузинской стороне.