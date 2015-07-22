 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Армянские пограничники освободили незаконно пересекших границу азербайджанцев

    Бедиевых освободили в тот же день и передали грузинской стороне

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Армянские пограничники на некоторое время задержали азербайджанцев из Грузии, которые решили поплавать в реке и невольно оказались на территории Армении, заявил представитель администрации приграничного села Садахло Эльдар Мамедов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, жителей Марнеульского района (регион Квемо Картли) Шахина и Надика Бедиевых задержали 21 июля за незаконное пересечение грузино-армянской границы.

    "Они случайно пересекли границу. Их задержали армянские пограничники, побеседовали, и после того, как позвонили грузинские пограничники, отпустили. Им не выписывали штраф", - сказал Мамедов журналистам телекомпании "Рустави-2".

    Бедиевых освободили в тот же день и передали грузинской стороне.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi