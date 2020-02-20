Армяне извинились перед азербайджанцами после массовой драки

Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла накануне вечером в столице России, Москве.

По сообщению российского бюро Report, инцидент зафиксирован в районе Очаково-Матвеевское.

По словам очевидцев, 30 этнических армян напали на наших соотечественников с холодным оружием.

Согласно информации, инцидент произошел на национальной почве.

Видя, что на место прибыли другие наши соотечественники, некоторые армяне покинули это место, а оставшиеся извинились перед азербайджанцами за инцидент.

"Сотрудники российских правоохранительных органов проводят расследование, предпринимаются меры для предотвращения обострения инцидента. Мы постоянно находимся в контакте с органами безопасности и нашими соотечественниками", - сообщил Report председатель московской общины азербайджанцев Шамиль Тагиев.