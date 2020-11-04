О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армяне бегут из Карабаха в Ереван

Армяне бегут из Карабаха в Ереван Служба нацбезопасности Армении сообщило, что в возвращающихся из Карабаха в Армению автомобилях в едином порядке обнаруживаются оружие и припасы
В регионе
151
4 ноября 2020 г. 17:11
Армяне бегут из Карабаха в Ереван
0 : 00
0 : 00

Сотрудники Сюникского районного управления полиции Армении задержали лиц, ввозивших оружие и припасы из Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армении", информацию об этом распространила пресс-служба полиции Армении.

Сообщается, что из автомобиля марки "УАЗ" изъяты один пулемет марки "Калашников", две обоймы с 75 пулями калибра 5,45 мм, а также 317 патронов различного калибра. Обнаруженное оружие и припасы были конфискованы.

По другой информации, сотрудники управления полиции Вайского района при проверке возвращающегося из Карабаха автомобиля обнаружили автомат "Калашников", штык-нож, 15 автоматных обойм, более 700 патронов, ружье и другие оружие и припасы.

Служба нацбезопасности Армении сообщило, что в возвращающихся из Карабаха в Армению автомобилях в едином порядке обнаруживаются оружие и припасы.

Эксперты подчеркивают, что это граждане Армении, отказавшиеся от войны, насильно отправленные в Карабах под видом добровольцев. Из-за опасений о привлечении к уголовной ответственности в будущем из-за оружия, они увозят оружие с собой.

Полиция и СНБ Армении сделало гражданам предупреждение в связи с этим. Структуры подчеркивают важность нахождения оружия и боеприпасов в зоне боевых действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Qarabağdan Ermənistana silah-sursatla qaçırlar

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi