Армяне бегут из Карабаха в Ереван

Служба нацбезопасности Армении сообщило, что в возвращающихся из Карабаха в Армению автомобилях в едином порядке обнаруживаются оружие и припасы

Сотрудники Сюникского районного управления полиции Армении задержали лиц, ввозивших оружие и припасы из Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армении", информацию об этом распространила пресс-служба полиции Армении.

Сообщается, что из автомобиля марки "УАЗ" изъяты один пулемет марки "Калашников", две обоймы с 75 пулями калибра 5,45 мм, а также 317 патронов различного калибра. Обнаруженное оружие и припасы были конфискованы.

По другой информации, сотрудники управления полиции Вайского района при проверке возвращающегося из Карабаха автомобиля обнаружили автомат "Калашников", штык-нож, 15 автоматных обойм, более 700 патронов, ружье и другие оружие и припасы.

Служба нацбезопасности Армении сообщило, что в возвращающихся из Карабаха в Армению автомобилях в едином порядке обнаруживаются оружие и припасы.

Эксперты подчеркивают, что это граждане Армении, отказавшиеся от войны, насильно отправленные в Карабах под видом добровольцев. Из-за опасений о привлечении к уголовной ответственности в будущем из-за оружия, они увозят оружие с собой.

Полиция и СНБ Армении сделало гражданам предупреждение в связи с этим. Структуры подчеркивают важность нахождения оружия и боеприпасов в зоне боевых действий.