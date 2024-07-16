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Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон" 

Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"  В Узбекистане разработан первый отечественный БТР "Арслон" по стандартам НАТО.
В регионе
16 июля 2024 г. 14:34
Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР Арслон 

В Узбекистане разработан первый отечественный БТР "Арслон" по стандартам НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Отмечается, что Агентство оборонной промышленности представило новые образцы техники: бронетранспортер "Арслон" и модернизированную бронемашину "Тарлон-M", которые сейчас проходят войсковые испытания.

БТР "Арслон" соответствует стандартам НАТО и оснащен автоматизированным боевым модулем, способным поражать цели в любое время суток. Он вооружен 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Машина может перевозить восемь десантников и трех членов экипажа, а также адаптирована к различным климатическим условиям Узбекистана.

Масса БТР составляет от 32 до 35 тонн в зависимости от комплектации, "Арслон" имеет противоминную защиту уровня 4a/4b в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

14-тонный бронеавтомобиль "Тарлон-М" представляет собой четвертую версию данной модели. Его корпус изготовлен из композитных материалов с полимерной броней и установлен на полноприводное шасси, обеспечивающее высокую проходимость.

Машина оснащена системой закрытой цифровой и спутниковой связи, а также боевым модулем с 14,5 мм пушкой. Бронеавтомобиль предназначен для патрулирования, выполнения специальных задач в опасных зонах, охраны войск, десанта и транспортных колонн.

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