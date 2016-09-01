Турецкая армия поразила 262 цели после начала операции в Сирии

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Турецкая армия нанесла 1125 ударов по позициям террористов за девять дней операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, поразив 262 цели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

Отмечается, что в четверг было нанесено 15 ударов и поражены четыре цели.

Армия Турции 24 августа начала операцию против ИГ в городе Джараблус на севере Сирии. В течение суток террористы покинули город, но удары по позициям курдов в районе продолжились.