О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армия Турции нейтрализовала 14 террористов в Сирии

Армия Турции нейтрализовала 14 террористов в Сирии Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации 14 террористов в зонах операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии.
В регионе
5 февраля 2022 г. 19:34
Армия Турции нейтрализовала 14 террористов в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации 14 террористов в зонах операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, активная борьба с преступными организациями продолжается и на сирийской территории.

Боевики сирийского крыла террористической организации РПК- YPG, обстреливавшие две зоны операций ВС Турции в Сирии и пытавшиеся в них просочиться, были нейтрализованы усилиями турецких военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu Suriyada 14 terrorçunu zərərsizləşdirib

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi