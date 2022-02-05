Армия Турции нейтрализовала 14 террористов в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации 14 террористов в зонах операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации 14 террористов в зонах операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, активная борьба с преступными организациями продолжается и на сирийской территории.

Боевики сирийского крыла террористической организации РПК- YPG, обстреливавшие две зоны операций ВС Турции в Сирии и пытавшиеся в них просочиться, были нейтрализованы усилиями турецких военных.