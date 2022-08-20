Армия РФ за сутки потеряла 200 человек

За минувшие сутки боевые потери армии РФ составили 200 человек личного состава, 17 боевых бронированных машин, 8 танков.

За минувшие сутки боевые потери армии РФ составили 200 человек личного состава, 17 боевых бронированных машин, 8 танков.

Как передает Report со ссылкой на РФБ-Украина, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, общие боевые потери с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили личного состава около 44 900 (+200) человек ликвидировано, танков ‒ 1907 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 4212 (+17) ед, артиллерийских систем– 1018 (+2) ед, РСЗО - 266 (+0) ед, средства ПВО - 141 (+0) ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 197 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8), крылатые ракеты – 190 (+0), корабли/катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед, специальная техника – ​​97 (+3).