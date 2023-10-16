Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан

Представитель армии Израиля обвинил ХАМАС в нападении на колонну мирных граждан, эвакуировавшихся с севера сектора Газа.

Представитель армии Израиля обвинил ХАМАС в нападении на колонну мирных граждан, эвакуировавшихся с севера сектора Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса приводит новостной портал Ynet.

По его словам, боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа три дня назад (13 октября), что стало причиной гибели 70 мирных граждан. "Мы не атаковали ни одну колонну гражданских лиц, и, по нашим данным, это нападение было совершено ХАМАС. Я не думаю, что у них будут проблемы с убийством мирных жителей, если они решат, что это поможет им на международной арене", - сказал Конрикус.