Армению в связи с праздником Новруз посетят около 30 тыс. иранских туристов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Армению в нынешнем году в связи с праздником Новруз посетят около 25-30 тыс. иранских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам востоковед Артем Тоноян.

"За последние семь лет количества иранских туристов сильно колебалось. В частности, в 2009-2011 гг. этот показатель был довольно высоким– в среднем за год число иранских туристов достигало 100 тыс.", - сказал Тоноян.

По его словам, в 2012-13 гг. в связи с экономическим кризисом и санкциями в отношении Ирана наблюдалось резкое сокращение числа иранских туристов, посещающих Армению, а уже в 2014-16 гг. этот показатель снова начал расти.

Он подчеркнул, что росту притока иранских туристов в Армению в последние годы способствовало несколько факторов, один из которых - это отмена визового режима между государствами.